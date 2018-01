Verdachte opgepakt voor steekpartij bij Gereformeerde Kerk Assen

Volgens RTV Drenthe is er ruzie ontstaan om een warme maaltijd, die iedere zaterdag wordt geserveerd aan daklozen en armen.

De politie heeft een verdachte aangehouden, een 42-jarige inwoner van Assen. Hij fietste na de steekpartij weg, maar werd later in de kraag gevat. De man had twee messen bij zich. Die zijn in beslag genomen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag.

De Sleutelbloemstraat, waar het incident plaatsvond, is afgezet.