Frankrijk verijdelt terreuraanslag door moslimextremisten

In Marengo-proces is niets wat het lijkt

Het líjkt erop dat het Marengo-proces in rustiger vaarwater is beland. Insiders weten echter dat in deze megazaak tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten niets is wat het lijkt. Achter de schermen voltrok zich de afgelopen weken een opmerkelijke scheuring in het front van zwijgende verdachten.