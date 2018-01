Mishandelde homo’s gaan scholen langs

Zij maken de komende drie jaar deel uit van de poule van slachtoffers van zinloos geweld die op scholen spreken over de impact die het geweld had op hun leven. De bijeenkomsten worden opgehangen aan een vertoning van de film Fataal van regisseur Jesse Bleekemolen, die ook over dit onderwerp gaat.

Ronnie en Jasper werden na een avond stappen in Arnhem aangevallen door vier mannen die er aanstoot aan zouden hebben genomen dat het tweetal hand in hand liep. Beide mannen raakten zwaargewond. De zaak leidde tot veel ophef en mondde uit in de actie #Allemannenhandinhand, waaraan ook D66-leider Alexander Pechtold en zijn collega Wouter Koolmees meededen door hand in hand te lopen.