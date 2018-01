’Maatregelen na schietpartij jongerencentrum Amsterdam’

Van Aartsen laat in een reactie weten de „onrust en angsten die veroorzaakt zijn door deze meedogenloze schietpartij” te begrijpen. „Zeker omdat er gisteren zoveel kinderen aanwezig waren in het jongerencentrum Wittenburg. Alle aanwezigen en getuigen die hulp verlangen, krijgen dat ook. Dit soort vuurwapengeweld is een zeer ernstige verstoring van de openbare orde. Amsterdammers moeten zich veilig voelen in hun eigen buurt.”

Hij kondigt aan snel in overleg te gaan met politie en het Openbaar Ministerie „om te komen tot maatregelen die de situatie op de Oostelijke eilanden verbeteren”. De politie meldde gisteren dat in het nu lopende onderzoek zeker gekeken wordt of er „mogelijke verbanden zijn” met de schietpartij van 23 november 2017, waarbij de 19-jarige Ayman werd doodgeschoten. Een van de drie gewonden toen, was de 19-jarige Gianni L. (19). Hij raakte gisteren ook gewond. Het is voor hem al de tweede keer binnen twee maanden dat hij gewond raakt bij een schietpartij, aldus stadszender AT5.

De schietpartij van november zou volgens de bewoners van Wittenburg een uit de hand gelopen ruzie zijn geweest. S. zou wraak willen hebben nemen voor pesterijen. De schietpartij van vrijdagavond heeft echter alles weg van een afrekening uit de onderwereld.