Opgestapte burgemeester had al dubieuze reputatie in vorige gemeente

Een oud-raadslid uit Hilvarenbeek, dat anoniem wil blijven, vertelt dat VVD’er Huisman in zijn tijd als burgervader van die gemeente bekend stond als iemand die wel van een alcoholische versnapering hield. „Stefan Huisman en baco’s waren equivalenten van elkaar. Hij dronk, zo ver ik weet, niet onder werktijd, maar wel flink in zijn vrije tijd en tijdens recepties. Dat is bij intimi, raadsleden en het college uit die tijd wel bekend. Over grensoverschrijdend gedrag is bij mij echter niets bekend.”

Raadsleden uit Oosterhout reageren verrast en zeggen niet bij de bewuste borrel aanwezig te zijn geweest. Het gaat volgens een van hen om een borrel voor ambtenaren van de gemeente. De burgemeester geeft in zijn verklaring aan dat hij tijdens die borrel ook nog eens piketdienst had. „Stefan Huisman dronk weleens wat, maar ik heb hem nog nooit dronken gezien. Het is natuurlijk niet handig om te veel te drinken als burgemeester, zeker niet tijdens een piketdienst. Dan moet je wel weten wat je doet”, aldus fractievoorzitter Henk van Ginneken van het Oosterhoutse Gezond Burger Verstand. „Ik weet wel dat hij weleens cola dronk met wat erin, maar ik kon en wilde nooit controleren hoeveel alcohol hij dan innam. Dat is zijn eigen verantwoordelijkheid.”