Tienduizenden Koerden demonstreren

Het is in Duitsland verboden sinds 2017 dergelijke symbolen te tonen, omdat de PKK er als een terroristische organisatie is bestempeld.

De demonstratie wordt georganiseerd door Nav-Dem (Democratisch Gemeenschapscentrum voor Koerden in Duitsland). De organisatie had gerekend op 20.000 deelnemers. De politie en veiligheidsdiensten zijn paraat en willen voorkomen dat het tot een treffen komt met pro-Turkse betogers.

Amsterdam

In Amsterdam zijn zaterdag ongeveer vijfhonderd mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de Turkse aanval in Syrië. De bijeenkomst is georganiseerd door Federatie Koerden in Nederland. Bij de betoging is veel politie aanwezig.