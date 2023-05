Premium Het beste van De Telegraaf

Vader Ab van der Zanden: ’Eindelijk weet ik waar mijn dochter is’ Opluchting maar ook veel vragen na identificatie, na 29 jaar, van lichaam Maria: ’Een heel dubbel gevoel’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Deze week kwam het verlossende woord: het lichaam van Maria van der Zanden is kort na haar vermissing in augustus 1994 door de Duitse politie gevonden in het stuwmeer de Möhnesee. Ⓒ ANP/HH, De Telegraaf

Putten - Na 29 jaar in onzekerheid te hebben gezeten over het lot van zijn dochter Maria van der Zanden (22) heeft haar vader eindelijk duidelijkheid. Deze week kwam het verlossende woord van het coldcaseteam Oost-Nederland: het lichaam van de vrouw is kort na haar vermissing in augustus 1994 door de Duitse politie gevonden in het stuwmeer de Möhnesee.