Denemarken overweegt gedode nertsen weer op te graven

De Deense minister van Landbouw Rasmus Prehn zei op de televisie dat de vrees bestaat dat door het afbraakproces van de dode dieren grote hoeveelheden fosfor en stikstof in de bodem terecht kunnen komen. Zo zouden drink- en zwemwater kunnen worden aangetast, zo melden Duitse media.

De minister merkte op dat voor een dergelijke opgraving de goedkeuring van de milieu-autoriteiten is vereist. Het idee is al besproken in het parlement, waar het wordt gesteund door een meerderheid. Bekeken wordt nu of het inderdaad de juiste aanpak is de nertsen op te graven en vervolgens te verbanden.

In Denemarken zijn miljoenen nertsen geruimd uit angst voor een gemuteerd coronavirus.