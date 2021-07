Frankrijk weer massaal de snelweg op

Vakantiegangers worden opgeroepen hun vertrek uit te stellen tot zondag. Het wordt ze met klem aangeraden niet in de nacht van vrijdag op zaterdag en niet op zaterdag zelf te gaan rijden.

Zoals gebruikelijk worden de meeste problemen in het zuidoosten verwacht op de belangrijkste routes tussen de Rivièra of de Spaanse grens en in het noorden van het land. Het gaat in beide richtingen om de autosnelweg Parijs - Lyon (A6) en de snelwegen tussen Lyon en de Middellandse Zee, vooral de A9 naar Catalonië. Bij de Mont Blanctunnel wordt het van Italië naar Frankrijk ook aanschuiven.

Files op de A10

Maar de ’wegenwaakhond’ Bison Futé waarschuwt dat thuiskomers vrijdagmiddag al op pad gaan en het dan tussen Toulouse en Bordeaux, in het zuidwesten, ook dreigt vast te lopen. De beruchte A10 in het westen en zuidwesten krijgt in het weekend ook te maken met files.

De Duitse ANWB, de ADAC, verwacht net als de Franse collega’s ook erg veel vakantieverkeer. In een aantal Duitse deelstaten beginnen vakanties en in andere zijn die maandag voorbij. In onder meer Beieren, Baden-Württemberg, Hessen, Nedersaksen en Rijnland-Palts starten vakanties. Toch schat de ADAC dat er minder vakantieverkeer is dan gebruikelijk, omdat door de coronabeperkingen veel mensen van hun reis afzien. Gewaarschuwd wordt voor afsluitingen van wegen als gevolg van de recente overstromingen. Het gaat onder meer om de sluiting voor reparaties van delen van de A61 ten westen van Keulen en van Bonn.