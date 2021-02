Politie rijdt prinsenwagen klem in Lanaken

De prinsenwagen met vier carnavalsvierders reed door de Eikelenstraat in het centrum. De politie gaf de carnavalsvierders een waarschuwing voor het niet naleven van de regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Meerdere motoragenten en een politievoertuig blokkeerden de doorgang van de prinsenwagen. Alle documenten werden gecontroleerd.

Het is opvallend dat een aanhangwagen waarop mensen staan zomaar door de straten mag rijden, normaal gezien is dit enkel toegestaan in de beveiligde omgeving van een carnavalsstoet.

Waarschuwing

De carnavalsvereniging had ervoor gezorgd dat slechts vier personen op de wagen stonden. Dat is toegestaan. Wel bleken ze te dicht bij elkaar te staan. Daarvoor schreef de politie een waarschuwing uit.