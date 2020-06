Eis: werkstraffen voor jongens van 13 en 14 jaar na fatale flatbrand Arnhem

Het OM is van oordeel dat beide jongens verantwoordelijk zijn voor het afsteken van vuurwerk in de hal van het flatgebouw, waardoor uiteindelijk de brand is ontstaan.

Bij de bepaling van de straf is meegewogen dat de zeer jonge verdachten - ten tijde van de brand 12 en 13 jaar oud - niet de bedoeling hebben gehad een brand te veroorzaken, meldt het OM.

Lift

Als gevolg van de brand viel de stroom in de flat uit. Op dat moment waren een man (39) en een vrouw (36) met hun zoon (4) en dochter (8) net in de lift gestapt, op de vijfde etage. Zij hadden oud en nieuw gevierd bij familie. Door de stroomuitval werkte de lift niet meer en zat het gezin in de val. De vader en het jongetje kwamen om het leven. De moeder en het meisje raakten ernstig gewond.

Op 1 januari hield de politie de beide jonge verdachten aan.

Het OM vindt een werkstraf van 60 uur passend. De rechtbank doet op 29 juni in het openbaar uitspraak.