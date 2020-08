Schietincident bij Witte Huis, Trump in veiligheid gebracht

Trump wordt weggehaald door een medewerker van de Secret Service. Ⓒ EPA

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump is maandagavond in veiligheid gebracht nadat er in de buurt van het Witte Huis schoten waren gelost. De persconferentie werd onderbroken toen beveiligers Trump kwamen halen om hem naar de Oval Office te brengen. De verdachte zou zijn uitgeschakeld en naar het ziekenhuis zijn gebracht, aldus Trump.