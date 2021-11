Vulkaan van La Palma eist eerste dodelijke slachtoffer

De man uit Corazoncillo kreeg samen met negen anderen vrijwilligers toestemming het getroffen gebied in de buurt van Los Llanos de Aridane te betreden om huizen schoon te maken. Maar uiteindelijk zonderde hij zich volgens Canarias7 af om het dak schoon te vegen van het huis van een familielid. In eerste instantie viel dat niemand op. Toen de groep vrijdag terugkeerde zonder de man, sloeg de dochter na enige tijd alarm. Daarna kwam een operatie op gang om de man te lokaliseren. Daarbij werden ook drones ingezet. Via een van die drones werd hij in het huis tussen Los Llanos de Aridane en El Paso gevonden.

Doodsoorzaak

De burgemeester van El Paso, Sergio Rodriguez, zegt tegen EFE dat – voor zover hij weet – de man de eigenaar was van de woning. Volgens het persbureau EFE wordt nog onderzocht of de val tijdens de werkzaamheden de werkelijke doodsoorzaak is of dat er andere factoren meespeelden.

Rodriguez zegt dat sinds enkele dagen teams van meestal vier a vijf vrijwilligers toestemming krijgen de daken schoon te maken. Meestal bestaan die teams uit eigenaren van de huizen zelf. Volgens hulpdiensten zijn er al meerdere ongevallen geweest waarbij mensen gewond zijn geraakt doordat ze van daken vielen tijdens het as ruimen.

Dag 56

Vandaag is de 56ste dag dat de vulkaan bij Cumbre Vieja actief is. Hoewel de seismische activiteit soms lijkt af te nemen, waren er vandaag en woensdag nog aardbevingen van 5 op de schaal van Richter.

De aardbeving van vandaag was er een die het sterkst gevoeld werd door de bevolking sinds de vulkaan op 19 september uitbarstte. Het epicentrum lag in Villa de Mazo op 38 kilometer diepte. Het was de vijfde aardbeving met een kracht van 5 op de schaal van Richter.