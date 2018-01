’Als dode katten op de vuilnisbelt gegooid’

„Liefdeloos” noemt de 76-jarige Karel Tellings uit Barendrecht de illegale sloop van Nederlandse en Britse oorlogsbodems waarbij de stoffelijke resten zonder enig respect zijn behandeld. Karel is de enige zoon van Johannes ’Nono’ Tellings, die als 23-jarige aan boord van De Ruyter omkwam, toen deze eind februari 1942 in de Javazee door een Japanse torpedo tot zinken werd gebracht.

Verdrietig

„Ik word hier intens verdrietig van. Onze geliefden zijn als dode katten in zakken gestopt en op de vuilnisbelt gegooid”, reageert hij op de Telegraaf-berichten vanaf de plek waar de stalen scheepswrakken afgelopen jaren in stukken werden gesneden.

„Nu verdienen mensen geld over de rug van deze doden”, treurt Karel Tellings (hier op archiefbeeld). Ⓒ Hollandse Hoogte

Karel was 1 jaar toen zijn vader aan boord stierf. „Ik heb hem nooit gekend. Ken mijn vader alleen maar van foto’s. En nu verdienen mensen geld over de rug van deze doden. Ik hoop dat ze straks allemaal voor de troon van God moeten verschijnen”, zegt hij fel.

Maar eerst dient de Indonesische regering de betrokken plunderaars ter verantwoording te roepen, meent Tellings. „Laat ze daar maar komen vertellen wat ze op hun geweten hebben. Er waren ook Indonesische mannen aan boord van De Ruyter toen deze tot zinken werd gebracht, weet u!”

Ereveld

Tellings vindt dat de gedumpte stoffelijke resten opgegraven moeten worden en dan herbegraven op het ereveld Kembang Kuning in Surabaya. „Daar is al een koperen plaat met alle namen van de omgekomen militairen. Mijn vader staat er ook tussen.”

Overigens heeft het schandaal met de geplunderde scheepswrakken geen invloed op zijn liefdadigheidswerk voor Indonesië: „Al tientallen jaren stuur ik tweedehands kleding, schoenen en rollators naar Indonesië. Daar ga ik gewoon mee door. Ik weet namelijk heel goed wat armoede is.”

Toestemming

Theo Doorman is de zoon van schout-bij-nacht en commandant van de geallieerde schepen Karel Doorman tijdens de slag in de Javazee. Zijn vader was een van de mannen die met Hr.Ms. De Ruyter ten onder ging. „Mijn hoop is dat de Nederlandse oorlogsgravenstichting nu toestemming krijgt van de Indonesiërs om de stoffelijke resten te gaan bergen”, zegt Doorman.

Hij constateerde zelf in 2016 tijdens een expeditie in de Javazee dat het wrak van De Ruyter, een zeemansgraf voor velen, was verdwenen. Hij is voorstander van een rustige samenwerking tussen de Nederlandse en Indonesische regering nu de lichamen van de opvarenden mogelijk zijn gevonden. „Het heeft geen zin om hard met de vuist op tafel te gaan slaan”, aldus Doorman.

Tragisch

„Zeer tragisch”, noemt Jacques Brandt, voorzitter van het Karel Doormanfonds het nieuws dat resten van Nederlandse militairen zomaar zijn gedumpt. „Ik ben er heel erg door geraakt”, zegt hij. Het fonds ondersteunt militair personeel en veteranen.

Bekijk ook: Resten ook bij vuilnis geloosd

De uitkomsten van het onderzoek naar wat er is gebeurd met wrakken van de Nederlandse vloot in de Javazee vond Brandt al ’onbestendig’. En hij hoopt dat het laatste nieuws in ieder geval bijdraagt aan verder onderzoek naar wat er met de wrakken en de resten van de bemanningsleden is gebeurd. „Het is gelukkig voortvarend opgepakt door de regering. Maar het blijft toch vooral mijn prioriteit dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor de nabestaanden.”