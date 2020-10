Voor tonnen aan zeldzame museumstukken geroofd uit oorlogsmuseum

Ⓒ ANP / HH

Ossendrecht - Het Oorlogsmuseum in Ossendrecht is zo goed als leeggeroofd. Dieven hebben voor honderdduizenden euro’s aan zeldzame museumstukken buitgemaakt. Dat meldt Omroep Brabant. Tussen de lege vitrines somt museumeigenaar Jan de Jonge op wat er allemaal is weggehaald: „SS-uniformen, dolken, helmen, petten, parachutes, vuurwapens, verrekijkers noem maar op, er is niets meer.”