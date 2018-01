Veertien doden bij bloedbad in disco

De krant Diario do Nordeste meldt op de site dat de politie uitgaat van een criminele afrekening. In de Noord-Braziliaanse kustplaats is een territoriumoorlog gaande tussen drugsbendes. In de staat Ceará waar Fortaleza ligt, zijn vorig jaar meer dan 5000 gevallen van (poging tot) moord en doodslag geregistreerd, waarvan het overgrote deel met de bendeoorlog te maken heeft. Dat was 50 procent meer dan in 2016.

In grote delen van het land is de veiligheidssituatie verslechterd door bezuinigingen op het politieapparaat.