Premium Het beste van De Telegraaf

Haagse zorgen over toekomst euro: ’Onze kinderen mogen straks betalen’

Door Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Den Haag - De euro kan ruim twintig jaar na de invoering nog altijd op weinig waardering rekenen. Dat de gezamenlijke munt bepaald niet perfect heeft uitgepakt, daar zijn bijna alle partijen in de Tweede Kamer het wel over eens. Maar over hoe de problemen opgelost moeten worden, verschillen de meningen. Ook binnen de coalitie.