Nog grote overlast in Japan door tyfoon Faxai

Een windhoos waar geen paraplu tegen opgewassen is. Ⓒ EPA

TOKIO - In het oosten van Japan zitten in de nasleep van de krachtige tyfoon Faxai nog zo’n 80.000 huishoudens zonder stroom. „Een volledig herstel zit er tot 27 september waarschijnlijk niet in”, zegt een woordvoerder van elektriciteitsbedrijf Tepco. „We hebben problemen in bergachtig gebied.”