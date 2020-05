Opnieuw bijzonder late nachtvorst

Ⓒ ANP

DE BILT - Voor de tweede nacht op rij heeft het in de nacht van donderdag op vrijdag gevroren in De Bilt. In de Utrechtse plaats, waar het landelijk hoofdmeetstation zit, koelde het af naar -1,2 graden. De nacht ervoor was het -1,0 graden. Zulke late nachtvorst in De Bilt is bijzonder.