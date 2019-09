’Fysiek én mentaal sterker dan voor zwangerschap’

Schaatsster Carien Kleibeuker met haar dochtertje Annemijn op het podium na de 5000 meter tijdens de Olympische Winterspelen in 2014. „Op een gegeven moment merkte ik dat ik het sporten naast het gezinsleven begon te missen.” Ⓒ ANP

Onlangs werd bekend dat voormalig nummer één tennisster van de wereld, Kim Clijsters (36), na zeven jaar en drie kinderen later een comeback maakt. En zij is niet de enige: er zijn meer moeders die hebben bewezen dat een carrière als topsporter na een zwangerschap geen verloren zaak is.