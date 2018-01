’Als ik heel hard denk aan drie, gooi ik ook drie’

1 / 3 1 / 3 Mohamed Bouhayouf (links) kijkt toe voor aanvang van een ’potje’. Ⓒ De Telegraaf

Emmeloord - Het is vooral een geluksspelletje, waar niet of nauwelijks tactiek aan te pas komt. Een nationaal kampioenschap houden in mens-erger-je-niet, lijkt dan ook zinloos. Maar niets is minder waar, bewijzen 243 deelnemers. En de vierhonderd euro prijzengeld.