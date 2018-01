De Mol laat zich zien in aflevering vol hoogtepunten

Terwijl Loes, Stine en Emilio worden opgesloten in een gangenstelsel ergens in de stad, krijgen de andere vier de opdracht hen te vinden. Dat doen ze met behulp van één telefoon en het opvolgen van de instructies van de drie in de tunnels. In een groep die al drie afleveringen moeite heeft met communiceren, bleek dat best een opgave.

De mol kan zich het meest uitleven in de groep van vier, die de andere drie aan het zoeken is. Terwijl de minuten gestaag doortikken, worden aanwijzingen continu verkeerd opgevolgd. Opdracht mislukt, geen 1500 euro voor de pot.

In de tweede opdracht stond er iets groots op het spel: de kandidaten konden een vrijstelling voor de finale winnen, óf maar liefst 5000 euro voor de pot. Iedere kandidaat beantwoordt individueel vragen, of zeg maar gerust duivelse dilemma’s, van Art.

De hamvraag: spelen ze het spel voor de groep, of voor zichzelf? De onderlinge verbondjes worden getest, en uit de keuzes blijkt dat iedere kandidaat het spel keihard speelt.

Tijdens de derde opdracht zit ik vanaf de bank al met het angstzweet in mijn handen. De kandidaten moeten allemaal een envelop van het ene gebouw naar het andere gebouw vervoeren… op tientallen meters hoogte, ziplinend aan een rood koord. Opvallend: Stine zegt dat ze ‘ooit wel zoiets wil doen’, maar niet nu. Pardon?

Hoogtepunt

Terwijl de kandidaten zich tijdens de tweede opdracht het hoofd braken over de dilemma’s van Art, kwam de mol achter iedere kandidaat langs lopen. Geniaal, dit zijn de mindfucks die Wie is de Mol zo goed maakt.

Dieptepunt

Ga de eerste rechts, derde straat naar links. Weer laat de groep enorm veel geld liggen in de ogenschijnlijk makkelijke eerste opdracht.

Opvallend

Toen de kandidaten in de tweede opdracht moesten kiezen tussen 5000 euro in de pot of een groepsvrijstelling, zagen we niet van iedereen het antwoord. We weten wel zeker dat Stine en Simone voor de groepsvrijstelling kozen. De mol zou natuurlijk nooit voor 5000 euro in de pot gaan.