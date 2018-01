’Meer macht aan de kiezer’

1 / 3 1 / 3 Het referendum over het associatieverdrag tussen EU en Oekraine was, voor de kiezer, geen succes. Ⓒ ANP

Den Haag - Is onze democratie over de datum? Steeds vaker ontstaat discussie over de invloed van de kiezer. Een gezelschap van deskundigen probeert een kleine revolutie te ontketenen: ze pleiten voor een preferendum.