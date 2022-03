Geen overlevenden bij Chinese vliegtuigcrash

De Boeing 737-800 van China Eastern Airlines was van Kunming onderweg naar Guangzhou en stortte neer in de bergen bij Wuzhou, een stad in de regio Guangxi. Daar ontstond een grote brand. Er werd al niet gerekend op overlevenden, maar dat is nu officieel bevestigd.

Het toestel was zeven jaar oud en viel plotseling van een hoogte van meer dan 8000 meter, meldt de luchtverkeersleiding.

Boeing heeft laten weten technische experts naar China te sturen om te helpen bij het onderzoek naar de toedracht van de crash.