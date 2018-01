Feeststemming verdrijft cynisme in Leeuwarden

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima openen zaterdagavond het evenement Leeuwarden-Fryslan 2018, Culturele Hoofdstad van Europa. Ⓒ ANP

Leeuwarden - - Een week lang werd er bijna iedere avond voor gerepeteerd. Getoeter van brassband Soli Brass, een kinderkoor en slagwerkers, zowat iedere Leeuwarder had het al gehoord en gezien. Gisteren was het in nog geen half uur voorbij: de strak geregisseerde opening van Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa 2018.