Bontenbal benoemd tot lijsttrekker CDA

Eerder wist De Telegraaf al te melden dat Bontenbal de voorkeur van de partij zou krijgen als nieuwe kopman. Rotterdammer Bontenbal is daarmee de opvolger van Wopke Hoekstra. Het CDA wil met de nieuwe voorman een roerige periode afsluiten. In de partij heeft een leegloop plaatsgevonden en in de peilingen scoort de partij slecht.

De nieuwe lijsttrekker studeerde natuurkunde aan de Universiteit Leiden, is energie-expert en was lange tijd werkzaam bij netbeheerder Stedin. Door zijn natuurkundige achtergrond viel hij eerder op omdat hij zich geen linkse klimaatkletspraat op de mouw liet spelden en zich daar met opgedreunde feiten hard tegen verzette. Met langetermijnvisies, pleidooien voor ’groene industriepolitiek’ en een stevige inzet op meer kerncentrales wil hij Nederland groener maken.

Bontenbal en het partijbestuur zullen de pers maandagmiddag te woord staan.