FvD op bijeenkomst: wij doen aangifte

Zaterdag werd kandidaat-raadslid Hemmie Kerklingh op straat in Amsterdam Noord aangevallen. Er werden onder andere leuzen naar hem geroepen en flyers van hem afgepakt. Later op de dag kwamen enkele honderden sympathisanten bijeen in een streng beveiligd zaaltje in het Westelijk havengebied, volgens Baudet een ’godvergeten gedeelte van Amsterdam’.

Naast de afkeer tegen het schrappen van het referendum in Nederland, werden ook enkele lokale thema’s met de zaal besproken. Nanninga wil bijvoorbeeld inzetten op het snel bijbouwen van nieuwe woningen in de hoofdstad voor middeninkomens, een wens die overigens ook bij bestaande partijen leeft.

’Hoofdkwartier partijkartel’

Baudet noemt Amsterdam het hoofdkwartier van het partijkartel, waar op geen enkele manier beweging zit in de problemen die al jaren voortwoekeren. „We gaan ons in het hart van het kartel nestelen en de Amsterdamse politiek definitief veranderen.” Nanninga pleit onder andere voor extra agenten, het heropenen van alle gesloten politiebureaus in de stad, het afschaffen van het erfpachtsysteem waarbij de huizenbezitter de grond onder de woning kan kopen.

Lijsttrekker Annabel Nanninga (hier met Baudet) wil de toeristenbelasting verdubbelen. Ⓒ ANP

Volgens Nanninga is het verdubbelen van de toeristenbelasting (nu 4 of 6 procent) een middel om extra inkomsten te genereren, zonder dat het de Amsterdammer wat kost. De lijsttrekker wil ook de benoeming van de nieuwe burgemeester van Amsterdam middels een verkiezing laten geschieden, maar de vraag is of dat juridisch al wel mogelijk is, omdat daarvoor eerst een grondwetswijziging voor nodig is. „Als wij met elkaar afspreken dat wij in de stad een referendum organiseren en dat als bindend beschouwen, dan kan het wel”, stelt Nanninga.

’Onze arts wel echt’

Het aanleggen van een fietsbruggen over het IJ, zoals een meerderheid van de huidige gemeenteraad wil, is volgens Nanninga taboe. Zij pleit voor tunnels. De partij heeft een lijst met 18 kandidaten gepresenteerd, onder andere met mensen uit het bedrijfsleven, de advocatuur en een arts. Nanninga sneerde bij de presentatie van die laatste kandidaat naar Sylvana Simons, door te stellen dat haar partij wél in het artsenregister heeft gekeken, terwijl bij Bij1 een ’oud-psychiater’ niet in het artsenregister voorkwam en zich uiteindelijk terug trok.

Lijstduwers van Forum voor Democratie zijn rechtsfilosoof Paul Cliteur (plek 16), Tweede Kamerlid en strafrechtadvocaat Theo Hiddema (plaats 17) en partijleider Thierry Baudet (plaats 18), die ook in Amsterdam woont.