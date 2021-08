’Sigrids streek’ zorgt voor zand in formatiemotor: wat nu?

Bij CU’er Segers is ’Sigrids streek’ slecht gevallen. In een interview maandag zei de D66-leider dat ze ’in deze fase van de formatie’ geen trek heeft in zijn partij. Segers voelde zich erdoor gebruuskeerd, liet hij dinsdag weten aan VVD en D66 tijdens een gesprek bij informateur Mariëtte Hamer.

Bij formatiebronnen leeft de gedachte dat Kaag het interview doelbewust gaf om haar zin door te drijven: ze streek Segers expres tegen de haren in, in de hoop dat hij af zou haken en haar linkse droomcoalitie met PvdA en GL dus meer kans zou maken. Bij D66 wordt dat met klem ontkend. Kaag zou niks anders hebben gezegd dan voorheen. De partij benadrukt tegelijkertijd dat CU voor D66 weliswaar niet de voorkeur heeft, ’maar ook niet wordt uitgesloten’.

’Nee tegen Kaag-coalitie’

VVD en CDA blijven er intussen bij: de Kaag-coalitie willen ze niet, zeggen ze tegen De Telegraaf. Het is niet voor niets dat Segers woensdag opnieuw werd uitgenodigd voor een formatiegesprek. Het geeft volgens hen aan dat hij nog steeds onderdeel is van de formatie.

Segers is niet afgehaakt, maar hij voelt zich nog steeds niet ’nodig en gewenst’, voorwaarden die hij eerder noemde om aan te schuiven bij kabinetsonderhandelingen. Het gesprek dat hij woensdag had ging volgens hem over de inhoud van het formatiestuk van VVD en D66. Hij laat het nu over aan VVD en D66 hoe de formatie verder moet.

Informateur Hamer krijgt de formatieteams van VVD en D66 donderdag opnieuw over de vloer. Het wordt gezien als een mogelijk belangrijke dag. Maar waar eerder hoopvol werd gesproken over een snelle doorbraak, wordt er nu meer dan vijf maanden na de verkiezingen opnieuw rekening gehouden met vertraging.