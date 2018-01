Doodgeschoten Mohammed wilde als vrijwilliger ’iedereen beschermen’

Collega Samantha Selima werkte lang samen met Mohammed. Ze was zaterdagavond bij zijn ouders, en praat met hoorbare emotie. „Hij kwam in 2015 helemaal naar Griekenland gereden met z’n ouders, broer en zus. Altijd volledige inzet. Het was een hele stoere jongen, altijd lachen, grapjes maken”, vertelt ze.

’s Avonds, als de meeste vluchtelingen sliepen, begon hij te piekeren. „Dan kwamen z’n emoties los. Hij wilde ze het liefst allemaal meenemen naar huis, om ze een veilige plek te bieden. Toen bleek hoeveel het hem aangreep.”

Dat juist de jongen die mensen een veilige plek wilde geven, zelf de dood moest vinden - vermoedelijk terwijl anderen het doelwit waren - is pijnlijk en ironisch, vindt Selima. Ze beschreef het in een Facebookbericht op de site van de vluchtelingenorganisatie. „Het liefst nam jij iedereen mee naar een veilig plek. Maar wat is nou veilig...? Zelfs hier in Nederland konden wij jou die veiligheid niet bieden.”

Volgens Selima komt Mohammed uit een ’liefdevolle familie’ en stond hij positief in het leven. „Weet je, het was gewoon een hardwerkende jongen die aan zijn toekomst dacht. Hij werkte, zat op school, probeerde een goed medemens te zijn, deed vrijwilligerswerk. Wat wil je nog meer? Een groot voorbeeld voor alle jongeren.”