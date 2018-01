Urenlange storing bij ABN AMRO na DDoS-aanval

Zondag rond 08.30 uur kon de bank via twitter melden dat de problemen waren verholpen. Bij een zogenoemde DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Volgens de website AlleStoringen begon de storing bij ABN AMRO zaterdag rond 18.30 uur. Klanten konden niet inloggen of kregen een melding dat door een storing afschrijvingen nog niet zichtbaar waren.

ABN kampte in januari meermaals met storingen. Vrijdagochtend nog konden klanten ook al geen gebruikmaken van de diensten internetbankieren, mobiel bankieren en iDeal.

Detailhandel Nederland liet in een reactie weten zich steeds meer zorgen te maken om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. „We zien de laatste maanden veel kleine en grote storingen plaatsvinden en dat baart ons ernstige zorgen”, aldus Michel van Bommel, secretaris betalingsverkeer. Volgens hem is de impact van deze verstoringen op de gehele betaalketen groot.

„We doen bijvoorbeeld zo’n 10 à 11 miljoen betalingen per dag. Dat zijn er meer dan een miljoen per uur. Als er even niet afgerekend kan worden, zowel on- als offline, dan heeft dit voor de winkeliers grote gevolgen voor hun omzet. Het waarborgen van de stabiliteit van het digitale betalingsverkeer moet hoger op de agenda bij zowel banken als politiek.”