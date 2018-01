Drie doden door ongeluk op Duitse snelweg

Ⓒ Peter Schoonen

BARGTEHEIDE - Bij een ernstig ongeluk op de Duitse Autobahn 1 zijn drie mensen om het leven gekomen. Het ongeval zondagochtend gebeurde in de buurt van het kruispunt Bargteheide in het noorden van Duitsland, meldt de politie, die nog niets kan zeggen over de identiteit van de slachtoffers en de toedracht van het ongeluk.