Rutte waarschuwt voor hedendaags antisemitisme

Rutte noemde voorbeelden van hoe antisemitisme nog steeds wordt gevoeld. Hij noemde het voorbeeld van Daniël Baron, de eigenaar van het joodse restaurant HaCarmel waarvan de ruiten werden ingeslagen. Baron verwoordt volgens Rutte nu ongewild wat velen voelen. „Hij koos die rol niet, maar vervult die nu met verve.” Rutte citeerde hoe Baron het hedendaagse antisemitisme beleeft: „Er is altijd wel angst. Het zit in je achterhoofd.”

Angst

De premier noemde zaken die laten zien dat dit ’grote kwaad’ van antisemitisme nog steeds speelt in de samenleving. Zo gaf hij als voorbeeld de deuren van het restaurant HaCarmel die uit voorzorg op slot zitten en alleen open gaan als er achter de toonbank op een knopje wordt gedrukt. Ook noemde hij de kleinkinderen van een holocaust-overlever die nu niet meer met een keppeltje over straat durven gaan.

„Agressie is het grote kwaad, liefde de kleine goedheid”, citeerde premier Rutte holocaust-overlever Bloeme Evers-Emden. De minister-president, die een keppeltje droeg, sprak tijdens de herdenking de hoop uit dat we die liefde levend kunnen houden.

Rutte bracht in herinnering dat van de 140.000 Joden in Nederland er 102.000 de oorlog niet hebben overleefd. Niet herdenken is volgens hem ’geen optie’.