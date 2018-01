Titelstrijd in Thialf heeft niets om het lijf

Marcel Bosker - hier na zijn bronzen 1500 meter in Erfurt - leidt na een dag het NK Allround. Ⓒ EPA

HEERENVEEN - Het is, met stip, het minst interessante schaatstoernooi van de olympische jaargang 2017/2018. ‘Holland Cup 4’, werd het Nederlands kampioenschap allround bij de mannen al genoemd. Het was een vileine verwijzing naar de reeks weinig boeiende selectiewedstrijden aan het begin van het seizoen. En inderdaad: de eerste dag van de nationale titelstrijd op de grote vierkamp had net zo veel om het lijf als een naturist op een naaktstrand.