Hooikoortsklachten komen vroeg dit jaar

In december stonden de elzen, die oorspronkelijk uit de Kaukasus komen, al in bloei. De piek wordt verwacht rond 6 februari. Volgens tellingen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) liep de concentratie elzenpollen in de laatste week van vorig jaar al op tot ruim 70 pollen per kubieke meter lucht.

Hazelaars

Mensen met een allergie voor elzenpollen hebben mogelijk al klachten gehad, zeker als ze ook gevoelig zijn voor pollen van hazelaars. Deze bloeiden de afgelopen weken eveneens volop en ook veel vroeger dan gemiddeld.

Het is momenteel erg warm voor de tijd van het jaar. Afgelopen woensdag steeg de temperatuur in De Bilt naar 14,4 graden, waarmee de warmste 24 januari werd gemeten sinds de metingen in 1901 begonnen.