Overlevenden verdwenen ferry gevonden

WELLINGTON - Zeven opvarenden, zes volwassenen en een baby, van een in de Stille Oceaan verdwenen veerbootje zijn door de bemanning van een vliegtuig van de Nieuw-Zeelandse luchtmacht in een reddingsboot gevonden en zondag aan boord gebracht van een vissersboot. Het zevental heeft vier dagen in de brandende zon zonder drinkwater rondgedobberd.