Amsterdam - De Porsche 911 Carrera T is een lichtere, snellere en puurdere basisversie van de 911. Op papier klinkt deze Carrera T door zijn specificaties als misschien wel de ultieme 911. Zeker als een GT3 of een GT2 RS te hoog gegrepen is. Autovisie testredacteur Peter Hilhorst geeft uitsluitsel. Is dit de versie waar elke liefhebber op heeft zitten wachten of is er een maar?