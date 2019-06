Seriemoordenaar Cyprus wijst politie op lichaam 6-jarig meisje

Ⓒ AFP

Nicosia - Op de bodem van een meer bij een kopermijn in Cyprus zijn op aanwijzing van een verdachte seriemoordenaar de stoffelijke resten van een 6-jarig meisje gevonden. Het meisje, van wie de moeder ook is vermoord, is het zevende slachtoffer van de 35-jarige verdachte seriemoordenaar.