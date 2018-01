Dode door ongeval op A30 bij Ede

Ⓒ Peter Schoonen

EDE - Een 24-jarige man uit Ede is om het leven gekomen door een verkeersongeval op de A30. Hij zat als bijrijder in een auto die door onbekende oorzaak van de weg raakte en tegen de vangrail botste. De auto kwam in tegengestelde richting op de weg tot stilstand. Een tweede auto kon hem niet meer ontwijken en klapte er bovenop.