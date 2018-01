Tessa (41) ging failliet: Dit is dus hoe je onder een brug kunt terechtkomen

De bank liet Tessa Smits (41) in de kou staan toen de crisis toesloeg en haar bedrijf in zwaar weer terechtkwam. Ondanks dat ze nog keurig haar lening afloste, liet de bank haar failliet gaan. Toch is ze nu gelukkiger dan ooit. Journalist Jeroen van der Weijden sprak met haar voor VROUW Magazine.

„Als ik meteen de handdoek in de ring had gegooid, was ik er na drie jaar schuldsanering van af geweest. Dan had ik al veel eerder verder gekund met mijn leven. Nu heb ik acht jaar voor niks in armoede doorgebracht. En nog steeds staat er een groot rood kruis achter mijn naam, heb ik een BKR-registratie (een overzicht van alle leningen en betalingsachterstanden, red.) en kan ik nog niet eens een mobiel abonnement afsluiten.”

