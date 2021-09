Studenten ontwikkelen waterstofbakfiets voor pakketvervoer in binnenstad

In een van de vele loodsen verscholen op het Arnhemse IPKW-terrein sleutelt de 20-jarige Mika Damen aan het besturingssysteem van de gloednieuwe waterstofbakfiets. „Het zijn de laatste dingetjes die nu nog moeten worden gedaan”, zegt de hbo-student elektrotechniek, terwijl hij druk in de weer is met een schroevendraaier.

Zijn compagnon, werktuigbouwkundestudent Roy Bos (25), lijmt ondertussen nog wat onderdelen vast aan de zijkant van de bakfiets. „Na al die maanden zwoegen voelt dit wel een beetje als ons kindje”, biecht hij op. Mika knikt instemmend: „Een zoon die straks zelfstandig de weg op mag. Dat is wel spannend.”

Actieradius

De twee jongemannen begonnen ruim vijf maanden geleden aan een bijzonder avontuur. Hun diploma’s hadden ze bijna in de pocket, alleen moesten ze nog een afstudeeropdracht doen om het papiertje echt te bemachtigen. Zowel Mika als Roy had interesse in waterstof, waardoor ze in contact kwamen met Erwin Geurts, eigenaar van Alles over waterstof. „Wij hadden al eerder een waterstofstep geproduceerd en hadden plannen voor een waterstofbakfiets. Dat leek mij wel iets voor deze jongens”, vertelt Geurts.

Dat was vooral relevant voor de regio Arnhem, waar het pakketvervoer voornamelijk met bakfietsen gebeurt. Geurts: „Deze tweewielers rijden op elektriciteit en met een accu kun je door de heuvels soms maar dertig kilometer afleggen. Dat is niet veel, zeker als je je realiseert dat het ruim drie uur duurt om een batterij weer volledig op te laden.” Met waterstof is dat anders, weet de eigenaar van het bedrijf. „Daarmee kunnen we de actieradius minimaal verdubbelen en het tanken kost slechts drie minuten. Die innovatie leek mij dus meer dan de moeite waard.”

Aardige kluif

Mika en Roy kregen de opdracht om in een paar maanden de hele waterstoffiets te ontwikkelen. Daar bleken ze een aardige kluif aan te hebben. „We hebben eerst wat grove schetsen gemaakt, maar we moesten met heel veel dingen rekening houden”, vertelt Roy.

Zo wilden ze werken met een vaste tank in de bakfiets, waardoor het aanvullen makkelijk zou gaan. „Alleen zijn die reservoirs soms net zo groot als deze hele bakfiets. Dus we moesten eerst een kleine tank ontwikkelen”, vult Mika aan. Het duo kreeg ook te maken met de wet- en regelgeving op het gebied van waterstofgebruik. „Maar al gauw merkten we dat we in een grijs gebied aan het werk waren. Er zijn geen regels voor bakfietsen op waterstof.”

Ⓒ APA

Maar na bloed, zweet en tranen mag het resultaat er zijn. Ruim voor de deadline werd de waterstofbakfiets opgeleverd, en ook de dubbele actieradius werd gehaald. „Het is ongelofelijk knap wat deze jongens gepresteerd hebben”, zegt Nikola Bozderovic, onderzoeker van de HAN en begeleider van deze studenten. „Ze hebben een fiets geleverd waar ze in Arnhem sowieso om staan te springen. Daarnaast denk ik dat er ook buitenlandse interesse zal zijn voor deze innovatie.”

Testen

Op 6 september wordt de fiets officieel gepresenteerd aan het publiek. Pakketbezorger Groene Rijders gaat als eerste met het prototype op pad om de fiets uitvoerig te testen. Als dat allemaal goed gaat, dan zullen er mogelijk meerdere fietsen worden gefabriceerd. „Het is heel tof om te zien dat mijn afstudeeropdracht bijdraagt aan een schonere manier van pakketvervoer. Een kroon op mijn studietijd”, glimlacht Roy.

De jongens kregen beiden een ruime voldoende voor hun afstudeerproject en hopen na dit succes ook met waterstof te blijven werken. „De techniek staat op dat gebied nog in de kinderschoenen. Dat maakt het erg boeiend. Misschien ontwikkelen we samen ooit nog eens een waterstofscooter”, knipoogt Mika.