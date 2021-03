Reizen

’Het leven in Hongkong is plezierig; winkels en restaurants zijn (met beperkingen) open’

Wat betekent de vrijwel wereldwijde lockdown voor Nederlanders die in het buitenland in het toerisme werken? Eva Marseille (35), piloot op een 747 bij een grote internationale luchtvaartmaatschappij, vertelt hoe ze alsmaar in quarantaine moet. Toch is er voor haar een lichtpuntje.