IKEA-oprichter Ingvar Kamprad (91) overleden

Dat nieuws bracht IKEA zondag zelf naar buiten. IKEA werd door Ingvar in 1943 opgericht en is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de grootste meubelconcerns ter wereld. Er zijn 328 vestigingen verspreid over 28 landen.

Het bedrijf staat bekend om meubels die door de koper zelf in elkaar gezet moeten worden. In 1978 verscheen de eerste Nederlandse vestiging van IKEA in Sliedrecht. Tegenwoordig zijn meubels van dit woonwarenhuis niet meer weg te denken uit de Nederlandse huiskamers.