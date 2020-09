Waalwijkse kroegbazin wanhoop nabij na overlijden ’slapende’ klant

WAALWIJK - Monique Raaijmakers is de wanhoop nabij. De 56-jarige eigenaresse van café The Soul Kitchen aan de Stationsstraat in de Brabantse stad kreeg zaterdagnacht een klant in haar zaak die ter plekke in slaap viel. De 31-jarige Kaatsheuvelnaar overleed tegen sluitingstijd voor de deur van het café.