Ondergrondse ruimtes gevonden bij Klaagmuur in Jeruzalem

De kamers werden vermoedelijk gebruikt door inwoners van Jeruzalem voordat de Romeinen de tweede Joodse tempel in het jaar 70 vernietigden.

Het ondergrondse systeem was verborgen onder de vloer van een „groot en indrukwekkend bouwwerk uit het Byzantijnse tijdperk.” Het bestaat uit een open binnenplaats en twee kamers. Deze waren op drie verdiepingen boven elkaar gerangschikt en verbonden met stenen trappen.

Barak Monnickendam-Givon Ⓒ EPA

Opgravingsleider Barak Monnickendam-Givon sprak van een „unieke vondst.” Het is voor het eerst dat dit soort ondergrondse kamers in de buurt van de Westmuur worden gevonden. „Je moet begrijpen dat het in Jeruzalem 2000 jaar geleden gebruikelijk was om stenen huizen te bouwen, zoals nu.” Daarom rijst de vraag: „Waarom werd er in die tijd zoveel moeite gedaan om ondergrondse kamers in rotsen te maken?”

In de kamers werden kleipotten, olielampen, een stenen mok en een deel van een stenen waterbassin gevonden. Dit werd waarschijnlijk gebruikt voor Joodse zuiverheidsrituelen.

Ⓒ EPA

De westelijke muur is een overblijfsel van de tweede Joodse tempel, in 70 door de Romeinen verwoest en wordt beschouwd als de heiligste plaats van de Joden. Het ligt aan de voet van de Tempelberg, die ook door moslims als heiligdom wordt aanbeden en Haram al-Sharif (Verheven Heiligdom) wordt genoemd.

De eerste Joodse tempel werd al verwoest in 586 v.Christus door de troepen van Nebukadnezar II, koning van het Babylonische rijk.