Voortzetting proces Wilders

„Stop de heksenjacht op Geert Wilders.” Met die woorden riep de PVV-leider het gerechtshof bij de start van het hoger beroep in de Minder Marokkanenzaak op om zijn strafproces te stoppen.

Dat strafproces is politiek gemotiveerd om hem als politicus uit te schakelen, daarvan is Geert Wilders overtuigd. Aan het eind van urenlange debatten tussen zijn advocaat en het Openbaar Ministerie zei Wilders dat zijn proces „een grote schande en een smet op de rechtsstaat is. Ik heb slechts een vraag gesteld die de helft van Nederland met ’ja’ zou beantwoorden.”

De komende zittingsdagen heeft het hof gereserveerd voor onder meer de benadeelde partijen. Daarna zal het OM zijn visie op de strafzaak geven en met een eis komen. In september is het de beurt aan Knoops en de zijnen voor het pleidooi.