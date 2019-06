Wilders wil ’onzin’ in gerechtshof niet horen

Geert Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Ⓒ ANP

Schiphol - Na een hele dag beraad eerder deze week of het hoger beroep van het ’minder-Marokkanen’-proces tegen Geert Wilders kon worden voortgezet, was de feitenbespreking donderdag tijdens de tweede procesdag binnen enkele minuten afgerond. Zowel de PVV’er als zijn twee vaste advocaten waren niet aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.