LIVE ’Nog dit jaar verzoek om toelating coronavaccin Oxford’

De makers van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus denken dat ze nog voor het einde van het jaar genoeg informatie kunnen hebben om het onderzoek naar het middel af te ronden. Dan kan het worden voorgelegd aan de toezichthouders. Die moeten besluiten of het middel op de markt mag komen. Nederland heeft voor de zekerheid al honderdduizenden doses van het middel van de universiteit van Oxford en de farmaceut AstraZeneca gereserveerd.

"Het is mogelijk dat we nog dit jaar de gegevens uit de klinische proeven kunnen voorleggen aan de toezichthouders. Dan moeten zij een proces in om de gegevens te beoordelen", legt Andrew Pollard, directeur van de Oxford Vaccine Group, dinsdag uit op BBC Radio.

Het middel van AstraZeneca en Oxford heet AZD1222. Vorige maand werden de eerste onderzoeksresultaten gedeeld. Die waren positief: het vaccin zet het afweersysteem van proefpersonen aan het werk, en er zijn geen grote bijwerkingen. Het is in deze fase van het onderzoek nog te vroeg om te zeggen of het kandidaat-vaccin mensen effectief beschermt tegen het virus.

Over de hele wereld worden meer dan honderd mogelijke vaccins tegen het coronavirus getest. AZD1222 is het meest vergevorderd. Het bedrijf dat er in slaagt om als eerste een coronamiddel op de markt te brengen, kan hopen op een grote bron van inkomsten.

VS

Dokter Anthony Fauci, directeur van het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten, vindt dat een vaccin tegen het nieuwe coronavirus niet mag worden goedgekeurd voordat uit grootschalige proeven is gebleken dat het veilig en effectief is. Als dat wel gebeurt, hindert dat volgens hem de proeven van andere vaccins in ontwikkeling.

Wetenschappers en andere medisch experts uitten eerder hun ongerustheid over druk die president Donald Trump zou uitoefenen op de Voedsel- en Medicijnenautoriteit (FDA) om een vaccin goed te keuren voor de presidentsverkiezingen in november.

