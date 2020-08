LIVE Virusexpert Fauci: versnelde goedkeuring coronavaccin slecht idee

Dokter Anthony Fauci, directeur van het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten, vindt dat een vaccin tegen het nieuwe coronavirus niet mag worden goedgekeurd voordat uit grootschalige proeven is gebleken dat het veilig en effectief is. Als dat wel gebeurt, hindert dat volgens hem de proeven van andere vaccins in ontwikkeling.

Wetenschappers en andere medisch experts uitten eerder hun ongerustheid over druk die president Donald Trump zou uitoefenen op de Voedsel- en Medicijnenautoriteit (FDA) om een vaccin goed te keuren voor de presidentsverkiezingen in november.

Proefpersonen

Fauci weigerde daarop in te gaan, maar stelt dat er risico’s uitgaan van een overhaaste goedkeuring van een vaccin, ongeacht hoe hard een coronavaccin ook nodig is. Volgens Fauci wordt het voor ontwikkelaars van andere vaccins haast onmogelijk om nog proefpersonen te vinden als een ander vaccin eerder voortijdig wordt goedgekeurd.

Farmaceuten Moderna en AstraZeneca zijn afgelopen weken begonnen met het werven van tienduizenden vrijwillige proefpersonen voor mogelijke vaccins. Johnson & Johnson liet vorige week weten te hopen op 60.000 proefpersonen voor zijn fase 3-proeven.

Trump veroorzaakte zondag consternatie door zonder bewijs te beweren dat politieke belangen het goedkeuringsproces beïnvloeden. Hij beschuldigde ambtenaren van de FDA ervan de goedkeuring van middelen tegen corona bewust te traineren om de verkiezingen in Trumps nadeel te beïnvloeden.

Medicijnen kunnen versneld worden goedgekeurd als die „worden gebruikt om ernstige of levensbedreigende ziektes vast te stellen, te voorkomen of te behandelen als bekend is dat de baten groter zijn dan de risico’s”, aldus Fauci. Versnelde goedkeuring is volgens Fauci op zijn plaats als uit studies al is gebleken dat een middel veilig en effectief is, maar de FDA nog een formele evaluatie moet uitvoeren.

