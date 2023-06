Woningwet van De Jonge op losse schroeven

Koopwoningen tot 355.000 euro mogen straks mogelijk niet meer aan iedereen worden verkocht. Door een wetsvoorstel van minister De Jonge (Volkshuisvesting) mogen gemeenten huiseigenaren straks dwingen hun woning alleen nog te verkopen aan mensen met een laag- of middeninkomen.

VIDEO Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer is zeer kritisch op het plan van De Jonge. Artikel gaat verder onder de video.

Bekijk ook: Woning mag niet meer aan iedereen worden verkocht

Maar er klinkt veel kritiek vanuit de Tweede Kamer. VVD en D66 zijn al tegen. De PVV kondigt nu ook aan een VVD-amendement te steunen om de wet niet te laten gelden voor alle bestaande woningen, maar alleen voor nog te bouwen woningen. Woensdag noemde PVV’er Kops de kern van het voorstel van de minister nog een goed idee. Dat is nu plotseling anders.

„PVV is er tegen dat gemeenten bepalen aan wie je je huis mag verkopen”, zegt PVV-Kamerlid Kops. „Daarom steunen we het VVD-amendement om de Huisvestingswet van De Jonge niet te laten gelden voor alle bestaande woningen, maar alleen voor nog te bouwen woningen. Anders stemmen we tegen.”

De Jonge zei woensdag juist de bestaande woningen nodig te hebben, omdat het in 90 procent ’van de transacties’ gaat om bestaande woningen. Dat omstreden onderdeel van de nieuwe wet lijkt er nu toch niet te komen. Komende dinsdag wordt er over gestemd. Een amendement van de VVD dat bestaande koopwoningen uitzondert op de nieuwe regels lijkt te kunnen rekenen op een meerderheid.