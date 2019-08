WHO bezorgd: mazelen terug in vier Europese landen

Dr. Günter Pfaff, voorzitter van de WHO-commissie die zich buigt over mazelen in Europa, laat weten: „De terugkeer van de mazelen is zorgelijk. Als een hoge vaccinatiegraad niet in elke gemeenschap wordt behaald en gehandhaafd, zullen kinderen en ouders onnodig lijden en sommigen zullen het niet overleven.”

Zwitserland en Oostenrijk zijn wel toegevoegd aan de lijst met landen waar de ziekte is verdwenen. 35 Europese landen hadden eind 2018 deze status.

De ziekte die in vele landen leek te zijn uitgeroeid, is bezig aan een opmars. In Europa zijn 90.000 gevallen alleen al in de eerste helft van dit jaar gerapporteerd, terwijl er over heel 2018 84.462 meldingen bekend zijn.